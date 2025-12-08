Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:54
25.609 -0,32%
Dow Jones 18:54
47.763 -0,40%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Tokyo resta al palo

Commento, Finanza
Tokyo resta al palo
(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che scambia con un +0,13%, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,39%.

In rosso Hong Kong (-1,01%); in rialzo Seul (+1,29%).

Leggermente negativo Mumbai (-0,37%); pressoché invariato Sydney (-0,12%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,19%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,14%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,96%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,86%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)

Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%)

Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%).
Condividi
```