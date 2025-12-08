Tokyo resta al palo

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che scambia con un +0,13%, mentre, al contrario, in rialzo Shenzhen
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,39%.
In rosso Hong Kong
(-1,01%); in rialzo Seul
(+1,29%).
Leggermente negativo Mumbai
(-0,37%); pressoché invariato Sydney
(-0,12%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,19%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,14%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,96%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,86%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%) Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%).