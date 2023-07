Elica, operatività sullo share buy-back

Elica

Elica

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver, tra il 17 e il 21 luglio 2023, complessivamente, al prezzo medio ponderato per il volume di 2,58 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma e a seguito degli acquisti finora effettuati, Elica ha acquistato e detiene in portafoglio un totale di 812.264 azioni ordinarie, pari all'1,28% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 2.378.040 euro.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,2%.