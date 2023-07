Plenitude su buona strada per raggiungere obiettivi 2023. Valutata 10 miliardi da Jefferies

Eni

(Teleborsa) -, la società diche integra rinnovabili, soluzioni energetiche per i clienti e una rete capillare di ricarica per veicoli elettrici (EV), è sulla buona strada per raggiungere unrispetto ai 670 milioni di euro nel 2022. "In un ambiente difficile, Plenitude lo scorso anno ha raggiunto in anticipo tutti i suoi obiettivi finanziari e operativi, ha dichiarato il CEO Stefano Goberti in un'intervista a Bloomberg. La performance sottolinea quello che considera unche "mescola energia renewables-generated e commodity-linked", ha aggiunto.La società, ha evidenziato l'AD, è anche quasi a metà strada rispetto all'entro il 2026, poiché prevede di raggiungere circa 3 gigawatt entro la fine di quest'anno.Eni ha congelato lodi Plenitude lo scorso anno a causa delle condizioni di mercato non favorevoli. Sebbene un'IPO sia ancora possibile quest'anno, è, ha dichiarato all'inizio di questo mese l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi.In attesa di condizioni di mercato favorevoli, il gruppo è, tra cui la svizzera Energy Infrastructure Partners (EIP), per una potenziale vendita di una quota di minoranza della divisione, secondo indiscrezioni emerse il mese scorso."Una vendita causerebbe un ritardo nei tempi dell'IPO, ma fornirebbe agli investitori unaper un modello di business che attualmente non ha rivali quotate pienamente comparabili", ha scrittoin un report, calcolando un range tra 8 e 12 miliardi di euro come valore della società. Secondo gli analisti, lo scorporo di Plenitude potrebbe essere, la società che racchiude le attività nel settore dei biocarburanti.