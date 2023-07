Verizon registra aumento degli abbonati wireless nel secondo trimestre

Verizon Communications

(Teleborsa) -, colosso statunitense attiva nel settore delle telecomunicazioni, ha registratonel secondo trimestre 2023 pari a 32,6 miliardi di dollari, in calo del 3,5% rispetto al secondo trimestre 2022. L'è stato di 4,8 miliardi di dollari, in calo del 10,3% rispetto al secondo trimestre 2022, e l'pari a 12 miliardi di dollari, in aumento dello 0,8% su base annua. Gli utili riflettono una perdita ante imposte da articoli speciali di circa 598 milioni di dollari.L'è stato di 1,10 dollari (vs 1,24 dollari un anno fa), mentre l'è stato di 1,21 dollari (vs 1,31 dollari)."Nel secondo trimestre, abbiamo mostrato progressi nelle nostre priorità chiave di aumentare i ricavi dei servizi wireless, fornire une aumentare il free cash flow - ha affermato il- Non vediamo l'ora di estendere la nostra leadership di rete nella seconda metà dell'anno continuando la nostra rapida implementazione della C-Band poiché siamo focalizzati nel fornire valore ai nostri clienti"."I passi che abbiamo intrapreso per migliorare le nostre prestazioni operative stanno funzionando e siamofinanziari per l'intero anno", ha aggiunto.Letotali sono state pari a 418.000, che riflettono una forte domanda di prodotti fissi wireless e Fios. Questo risultato include 384.000 aggiunte di reti wireless fisse, un aumento rispetto alle 256.000 aggiunte di reti wireless fisse nel secondo trimestre 2022. Questo è il terzo trimestre consecutivo in cui Verizon ha registrato oltre 400.000 aggiunte. Verizon ha ora quasi 2,3 milioni di abbonati sul suo servizio wireless fisso.Per quanto riguarda il wireless, Verizon ha comunicato 8.000e 612.000 retail postpaid net additions. Le wireless postpaid phone gross additions totali sono aumentate del 2,0% su base annua.