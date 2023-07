Mid e small cap, Intermonte: valutazioni di molti titoli di qualità sono diventate interessanti

Intermonte

(Teleborsa) - Osservando l'andamento degli indici ufficiali italiani, si può notare che ladelle large cap nell'ultimo mese è superiore del 13% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre è in calo del 6,5% dall'inizio dell'anno rispetto allo stesso periodo nel 2022. Il: nello specifico, la liquidità YTD per le mid cap è scesa del 24,4% YoY, mentre per le small cap è scesa del 30,9% YoY. Lo si legge nel report mensile sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research diIn merito alle stime, Intermonte dall'inizio del 2023 ha attuato una revisione al rialzo dell'8% delle stime sugli EPS del 2023, mentre la revisione è stata più contenuta (+5,3%) sugli EPS per il 2024; concentrandoci sulla, tuttavia, dal 1° gennaio 2023 ha. In particolare, nell'ultimo mese ha lasciato invariate le stime sia sui titoli del FTSE MIB sia sulle mid/small cap che copre.Nel contesto attuale, gli analisti, ma si interrogano se questo sarà sufficiente a invertire la sottoperformance dei titoli mid-small (soprattutto quelli dell'indice STAR), che ha continuato ad allargarsi."Finora la liquidità investita nelle mid/small cap ha continuato a diminuire, e quindi l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla ricerca di catalyst negativi per capire cosa vendere piuttosto che di quelli positivi per capire cosa comprare - si legge nel documento - Sebbene sia difficile fare delle previsioni sulle tempistiche, siamo convinti che(in particolare quelli del settore digitale) che. Nell'ultimo anno, l'indice STAR ha sottoperformato il FTSE MIB del 34%; non riteniamo che ci siano ragioni sostanziali per cui questo divario si possa ampliarsi ulteriormente".