BCE, Lagarde: potremo alzare ancora tassi o fare pausa, ma non sarà definitivo

(Teleborsa) - "La decisione odierna è stata presa all'unanimità e guidata dalla". Lo ha detto la presidente della BCE,, dopo che il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, in quanto l'inflazione continua a diminuire, ma si attende tuttora che rimanga "troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato"."Ho detto in più occasioni che abbiamo della strada da compiere, ma oggi dico che i dati ci diranno quanta strada avremo da fare, e quindi rimaniamo aperti in merito alla decisione da prendere a settembre o in seguito - ha spiegato Lagarde -e potrebbe variare da una riunione all'altra"."Ci stiamo muovendo a uno stadio dove saremo dipendenti dai dati, e sulla base di questo decideremo di aumentare o mantenere i tassi fermi - ha aggiunto, pressata sulla possibilità di escludere una mossa o l'altra -, perché potremmo poi fare una scelta diversa".Durante la conferenza stampa, la numero uno della BCE ha spiegato che "i" e "le fonti esterne di inflazione si stanno attenuando. Al contrario, le pressioni interne sui prezzi, dovute anche all'aumento dei salari e ai margini di profitto ancora robusti, stanno diventando un fattore di inflazione sempre più importante". Inoltre, "sebbene alcune misure si stiano muovendo verso il basso, l', anche a causa del persistente impatto dei passati aumenti dei prezzi dell'energia sui prezzi dell'intera economia".Analizzando l'economia dell'eurozona, ha detto che le, in gran parte a causa dell'indebolimento della domanda interna". "L'inflazione elevata e le condizioni di finanziamento più restrittive stanno frenando la spesa - ha aggiunto - Ciò pesa soprattutto sulla produzione manifatturiera, frenata anche dalla debolezza della domanda esterna". Secondo Lagarde, "", ma "nel tempo, il calo dell'inflazione, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di offerta dovrebbero sostenere la ripresa".