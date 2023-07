Compagnia dei Caraibi, ricavi a parità di perimetro stabili nel primo semestre

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso ilconin un range tra 28,3 e 28,8 milioni di euro, in crescita di circa il 2% rispetto al 30 giugno 2022 (28 milioni). Isono sostanzialmente in linea con il primo semestre dello scorso esercizio."I risultati di questo trimestre restituiscono la fotografia di un periodo che ha visto la nostra società affrontare- ha commentato il- Dopo i due anni post-Covid caratterizzati da un andamento dei ricavi anomalo in termini di stagionalità e da un forte rimbalzo dei consumi nella stagione estiva del 2022, il 2023 segna ora un ritorno a una situazione a regime che va verso una normalizzazione dei consumi"."Lo scenario rimane caratterizzato da incertezza in termini di previsione dei trend di consumo, tuttavia, guardando all'andamento dei ricavi ordinari e pre-Covid, riteniamo che il 2023 mostri segnali di normalizzazione - ha aggiunto - I risultati al 30 giugno ci rendonocome annunciate al mercato in data 27 aprile 2023".Al 30 giugno 2023 laè negativa (cassa netta) attestandosi in un range tra 2 e -2,3 milioni, con una liquidità di cassa di circa 12,6 milioni (rispetto a una Posizione Finanziaria Netta negativa - cassa netta - al 31 dicembre 2022 per 0,6 milioni e una liquidità di cassa pari a 9,6 milioni).