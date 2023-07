Fed, Powell: nessuna decisione su incontri futuri, improbabili tagli a tassi quest'anno

(Teleborsa) - Dopo aver messo in pausa gli aumenti dei tassi di interesse a giugno,e il presidente Jerome Powell ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori aumenti nel corso dell'anno, che ha sottolineato dipenderanno dai dati in arrivo che hanno recentemente segnalato una resilienza dell'economia statunitense.L'aumento di un quarto di punto percentuale, deciso ieri sera all'unanimità , ha aumentato l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali di riferimento della FedIl presidente Powell ha affermato che il FOMC non ha fornito una guidance su potenziali ulteriori aumenti dei tassi nelle riunioni future. "Non è qualcosa che abbiamo esaminato - ha detto - Andremo meeting by meeting e mentre entriamo in ogni riunione, ci porremo le stesse domande. Quindi, incluso il ritmo con cui prenderemo in considerazione l'aumento, ma valuteremo la necessità di un ulteriore inasprimento che potrebbe essere appropriato per riportare l'inflazione al 2% nel tempo"."Direi che è certamente possibile che alzeremo nuovamente i tassi alla riunione dise i dati lo giustificano - ha aggiunto - E direi anche che è. E faremo attente valutazioni, come ho detto, incontro dopo incontro".In merito all'andamento dell'economia, ha sottolineato che "l'inflazione si è leggermente moderata dalla metà dello scorso anno. Tuttavia, il" e che "il mercato del lavoro rimane molto teso" e la domanda di lavoro "supera sostanzialmente l'offerta di lavoratori disponibili".Il presidente della Federal Reserve ha infine suggerito che è. "Sto dicendo che saremmo a nostro agio nel tagliare i tassi quando siamo a nostro agio nel tagliare i tassi, e non sarà quest'anno, non credo che lo sarà", ha detto. Sul tema dei tagli dei tassi il prossimo anno, Powell ha affermato che sarà un "giudizio" che esprimeranno in base a quanto sono "fiduciosi".