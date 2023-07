Germania, indice GFK agosto migliora a -24,4 punti

(Teleborsa) - Dopo il leggero calo del mese precedente, lasi è nuovamente stabilizzata. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per agosto 2023 un valore di, rispetto al -25,2 di luglio (dato rivisto da un preliminare di -25,4). La lettura è migliore delle attese degli analisti, che erano per un livello del sentiment a -24,7 punti.Stabili lesulla situazione economica, con l'indicatore che si mantiene a quota 3,7. Migliora, invece, l'indicatore sullache aumenta di 0,3 punti e si attesta a -14,3. Quello sulle aè aumentato di 5,5 punti a quota -5,1."Attualmente, solo le aspettative di reddito stanno contribuendo al miglioramento del sentiment dei consumatori. La- spiega Rolf Bürkl, esperto di consumatori di GfK - Ciò ha in qualche modo migliorato le possibilità che il sentiment dei consumatori riprenda il suo percorso di ripresa. Tuttavia, il livello rimarrà ancora basso nei prossimi mesi e quindi i consumi privati non potranno dare un contributo positivo allo sviluppo economico complessivo".