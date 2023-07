Italia, fiducia imprese in aumento a luglio grazie a comparti servizi e costruzioni

(Teleborsa) - Per il mese dil'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di(da 108,6 a 106,7), peggio delle attese degli analisti per 107,8 punti. L'indice composito del clima diregistra invece un aumento passando da 108,2 a 109,1.eccetto i giudizi sull'opportunità di risparmiare nella fase attuale. I quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti riflettono le variazioni registrate dalle singole variabili: il clima economico e il clima futuro calano, rispettivamente, da 127,6 a 123,4 e da 118,4 a 115,0); il clima personale e quello corrente diminuiscono in modo più contenuto (nell’ordine, da 102,2 a 101,1 e da 102,0, a 101,0).Con riferimento alle imprese, tutti i comparti indagati registrano un aumento dell’indice di fiducia ad eccezione di quello manifatturiero. Più in dettaglio, l'indice di fiducia sale nei servizi di mercato (da 103,7 a 105,6), nel commercio al dettaglio (da 110,5 a 111,2) e, soprattutto, nelle costruzioni (da 162,5 a 166,5); invece(da 100,2 a 99,3, peggio delle attese per 99,8 punti).Quanto alle componenti degli indici di fiducia,; le scorte rimangono sostanzialmente stabili. Nei servizi di mercato e nelle costruzioni tutte le componenti sono orientate all’ottimismo mentre nel commercio al dettaglio giudizi favorevoli sulle vendite si associano ad un aumento del saldo delle opinioni sulle scorte e ad una diminuzione delle attese sulle vendite.In relazione alle domande rivolte alle imprese manifatturiere trimestralmente, l'Istat stima una, per la terza rilevazione consecutiva, del(la relativa percentuale passa dal 39,3% stimata ad aprile 2023 al 38,2% di luglio 2023); tra queste ultime, cresce la quota di imprese che evidenziano, tra gli ostacoli stessi, l’insufficienza della domanda.