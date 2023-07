Prada, redditività in forte crescita nel primo semestre

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 2.232 milioni di euro, in aumento del 20% anno su anno. Le vendite retail sono state pari a 1.975 milioni di euro, +21% anno su anno, trainate da crescita like-for-like e full price; marchio Prada +18% e Miu Miu +50%. L'è salito a 491 milioni di euro (+49%), mentire l'EBIT Margin è stato del 22% (vs 17,4% un anno fa). L'è salito del 62% a 305 milioni di euro."Nel secondo trimestre il Gruppo ha, che hanno fatto seguito a un solido primo trimestre - ha commentato l'- La crescita Retail rimane trainata da vendite like-for-like a prezzo pieno, con Prada su una traiettoria solida e Miu Miu in progressione significativa nel semestre, grazie all'identità rafforzata e alla visibilità crescente. La profittabilità del Gruppo è migliorata ulteriormente, e nel contempo abbiamo continuato a consolidare l'attrattività dei marchi con maggiori investimenti"."Siamo: dobbiamo agire con un'ottica di lungo periodo, continuando a investire nei marchi, mantenendo massimo focus sulla produttività del canale Retail - ha aggiunto -di generare crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato, considerando la base di confronto sfidante del terzo trimestre, ed un quarto trimestre 2022 con restrizioni Covid in alcune aree".