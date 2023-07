Accordo ABI- enti locali per sospensione dei prestiti

(Teleborsa) - Comuni e Province con problemi di liquidità a causa dell'aumento dei costi energetici o colpiti dagli eventi alluvionali dal primo maggio 2023 potranno chiedere alleLo prevede l'accordo raggiunto dall'Abi con l'associazione nazionale comuni Italiani (Anci) e l'unione province d'Italia (Upi). L'intesa, che l'Abi ha diffuso alle banche associate tramite circolare, definisce le linee guida sulla base delle quali gli istituti di credito aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere, in scadenza dal 27 luglio 2023. L'accordo determina inoltre l'estensione di sei mesi del piano di ammortamento.Nel dettaglio, la nota spiega che secondo quanto previsto dall'accordo, i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche: essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo; essere intestati agli Enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico; il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti; non devono essere stati concessi in base a leggi speciali; devono essere in corso di ammortamento; non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.Al momento di presentazione della domanda, gliper fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.Le domande di sospensione - spiega ancora la nota - devono pervenire alle banche aderenti entro il 30 settembre 2023. Resta comunque ferma la possibilità per la