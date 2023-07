Altea Green Power, marginalità in netta crescita nel primo semestre

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso il2023 con untra 8,5 milioni e 9,5 milioni (7,5 milioni nel primo semestre del 2022), uncompreso tra 5 milioni e 5,5 milioni (1,8 milioni nel 2022) e unmaggiore del 50% (24% nel 2022)."I dati del primo semestre 2023 evidenziano performance economiche più che positive, con tutti gli indicatori in crescita double e triple digit e una solida struttura finanziaria - ha commentato l'- Nella seconda parte dell'anno, anche grazie ad un backlog ancora molto robusto, siamo fiduciosi di poter proseguire lungo la linea già tracciata nel primo semestre 2023"."Per il futuro vogliamo continuare il consolidamento del nostro modello di business: quindi focalizzando il nostro impegno sulle attività delle BU Co-Development ed EPC e sul potenziamento dei progetti Storage, pronti a cogliere tutte le opportunità di sviluppo che deriveranno da questo promettente mercato", ha aggiunto.Laa fine giugno era pari a 1,4 milioni di euro cash negative (0,9 milioni di cassa netta nel 2022). Tale variazione è legata essenzialmente alla incrementata dimensione della pipeline sia per il settore fotovoltaico che per i costi inerenti alla pipeline di 2 Gw nello Storage in Italia e nello sviluppo dello Storage in USA.