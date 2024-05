Altea Green Power avvia translisting su Euronext Milan

Altea Green Power

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha dato avvio al processo finalizzato allaed eventualmente, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan.Il board ha ritenuto che l'operazione di translisting possa consentire ad Altea di ottenere, nonché di massimizzare la visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali e di incrementare la domanda da parte degli investitori istituzionali, domestici ed esteri, con conseguente beneficio in termini di liquidità del titolo.Con il passaggio sul mercato regolamentato, Altea punta inoltre a rafforzare le relazioni con i propri partner strategici e, non ultimo, il proprioAltea Green Power si è quotata sull'EGM il 1a 1,20 euro per azione, per una capitalizzazione di mercato all'IPO pari a 18,8 milioni di euro. Oggi il titolo scambia sopra 8,2 euro per azione, per una capitalizzazione di circa 142 milioni di euro. A gennaio 2024 era salito anche sopra quota 9,2 euro."La significativa crescita del nostro business registrata in questi ultimi anni, unita alla positiva esperienza su Euronext Growth Milan ci ha spinto ad intraprendere questo importante passo - ha commentato l'- Il passaggio sul mercato principale riteniamo sia un naturale approdo del nostro percorso, i due anni trascorsi dall'ammissione alle negoziazioni sull'EGM, sono stati infatti una palestra, un training continuo che ci ha condotto fino a qui"."Con il passaggio al Mercato Euronext Milan siamo certi di poter migliorare la nostra visibilità finanziaria a livello internazionale, nonché accrescere ulteriormente la nostra- ha aggiunto - Oggi ci presentiamo al translisting forti di un modello organizzativo moderno ed efficace, pronti ad affrontare con determinazione le sfide future che ci attendono".