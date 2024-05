Imprendiroma, EnVent alza target price e conferma Outperform

Imprendiroma

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato aper azione (da 5,90 euro precedenti) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, mantenendo ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 100%.Gli analisti scrivono che il portafoglio ordini del gruppo ammontava a 55,4 milioni di euro alla fine del primo trimestre del 2024. La direttiva europea EPDB (nota anche come direttiva "Case verdi", fino a 1.000 miliardi di euro di investimenti necessari in Italia) è vista come un potenziale motore di crescita dal secondo semestre del 2024. Il, concentrandosi su flussi di entrate ricorrenti. Viene poi citato il rebranding in Renovalo, evidenziando l'ambizione di un posizionamento geografico nazionale.Il completamento anticipato del portafoglio ordini del Superbonus ha portato a risultati notevoli per l'anno fiscale 2023 e ha spinto gli analisti a rivedere al ribasso le previsioni 2024-25, introducendo stime esplicite per il 2026. EnVent ha elaborato proiezioni prudenti ipotizzando solo una crescita organica. Prevede inoltre che ile la posizione di cassa netta a quasi 19,5 milioni di euro nel 2024, con un miglioramento sequenziale nel 2025-26.