Caltagirone, utile in crescita del 25% nel primo semestre

Caltagirone

Cementir

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e operante nei settori della produzione di cemento e di manufatti, delle grandi opere, dell'editoria, dell'immobiliare e della finanza, ha chiuso ilcon unpari a 127,8 milioni di euro, in crescita dell'25,1% rispetto al primo semestre 2022, di cui 68,9 milioni di euro di competenza del gruppo (+25,4% rispetto al primo semestre del 2022).si sono attestati a 976,3 milioni di euro (962,5 milioni di euro al 30 giugno 2022) in aumento dell'1,4%. Ilè stato positivo per 200,4 milioni di euro, in aumento del 42% rispetto al corrispondente periodo del 2022 (141,2 milioni di euro) principalmente per effetto del miglioramento della redditività nel settore del cemento.L'è pari a 108,4 milioni di euro (230,9 milioni di euro al 30 giugno 2022) in miglioramento di 122,5 milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa del gruppoe per i dividendi incassati su azioni quotate, al netto di investimenti in azioni quotate, obbligazioni e della distribuzione di dividendi.