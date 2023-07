Eni, Descalzi: miglior trimestre di sempre, nessun taglio investimenti

Eni

(Teleborsa) - Iè stato un trimestre "forte", che ha chiusopur in uno scenario "non favorevole". È quanto confermato dall'ADdurante la conference call con gli analisti, indicando che nel trimestre sono stati fattie per laper gli azionisti.L'Ad ha parlato anche degli, smentendo che vi sia un vero e proprio taglio e parlando piuttosto di una. "Abbiamo proseguito il nostro. Non stiamo tagliando gli investimenti, stiamo ottimizzando e migliorando l''efficienza", ha spiegato il manager. Dalle slide è emerso che il volume degli investimenti, contro i 9,2 miliardi della precedente previsione ed i 9,5 miliardi iniziali.Parlando della guidance, il manager ha confermato il rialzo per le business unit GGP e Plenitude, segnalando che ci sarà un miglioramento per le divisioni E&P e Mobilità sostenibile.Descalzi ha infine confermato la strategicità delle, precisando che ", in linea con la nostra strategia e i nostri asset, e creare valore".