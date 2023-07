Fenix Entertainment, valore della produzione a 18,4 milioni nel 1° semestre

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha chiuso ilcon unpari a 18,4 milioni di euro (+35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ed è composto da 12,5 milioni relativi alla capogruppo e da 5,8 milioni relativi alle società controllate.Gli incrementi sono relativi principalmente ai film(del registra Robert Salerno) in coproduzione con ClaRo Production e del film(del regista Alfonso Bergamo), in coproduzione con GiKa Production. Entrambe le produzioni sono al momento in fase di finalizzazione della post produzione e apportano un incremento di oltre il 100% rispetto al 30 giugno 2022, si legge nella nota sui conti.