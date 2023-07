Stress test, BCE sollecita banche a prestare attenzione a rischi di tasso di interesse

(Teleborsa) -. Lo afferma la Banca centrale europea (BCE) pubblicando i risultati della prova di stress 2023. Il coefficiente del capitale primario di classe 1 () delle 98 banche partecipanti all’esercizio diminuirebbe in media di 4,8 punti percentuali, portandosi al 10,4%, se fosse esposto a tre anni di tensioni in condizioni macroeconomiche molto difficili. Il coefficiente di CET1 è una misura fondamentale della solidità finanziaria di una banca.La BCE ha sottoposto all'esercizio di stress. Di queste, 57 rappresentano i maggiori enti creditizi dell'area euro che sono inclusi nella prova di stress a livello di UE coordinata dall'Autorità bancaria europea (EBA) , mentre 41 sono banche di medie dimensioni non comprese nel campione dell'EBA. Insieme costituiscono circa l'80% degli attivi totali del settore bancario dell'area euro.I rischi di credito e di mercato nonché la minore capacità di generare reddito hanno determinato l’impatto patrimoniale negativo nello scenario avverso. Alleè riconducibile una diminuzione del coefficiente di CET1 di 4,5 punti percentuali; i portafogli al dettaglio non garantiti sono risultati i più vulnerabili. Le banche inoltre hanno dovuto presentare proiezioni sulle perdite su crediti per settore e proiezioni sulle esposizioni a elevata leva finanziaria del portafoglio prestiti e in corso di sottoscrizione. L'esame ha mostrato che lesono più rischiose in una fase di recessione economica e che molte banche devono migliorare le proprie capacità di valutazione delle potenziali sottoscrizioni, di modellizzazione e di aggregazione dei dati.Allo stesso tempo, 1,4 punti percentuali dell'erosione complessiva del capitale sono attribuibili al, in particolare agli effetti di. Anche la capacità delle banche di generare reddito si riduce nello scenario avverso, con un calo del margine di interesse, dei dividendi e dei proventi netti da commissioni e provvigioni che nell’insieme incide per 3,6 punti percentuali sulla diminuzione del CET1 rispetto allo scenario di base."È importante rilevare come la prova di stress abbia mostrato che la capacità delle banche di generare margine di interesse in uno scenario avverso caratterizzato da un aumento dei tassi di interesse dipende in misura cruciale dal loro modello di business e dalla relativa struttura delle attività e delle passività - si legge nel rapporto - Ad esempio, le banche che presentano una quota maggiore di prestiti a tasso variabile traggono maggiore beneficio dall'incremento dei tassi di interesse rispetto a quelle che erogano prevalentemente prestiti a tasso fisso. Pertanto, attualmente la".L'rispetto alle precedenti prove di stress, principalmente perché nel complesso le banche hanno affrontato l’esercizio in condizioni migliori, con attività di qualità più elevata e una maggiore redditività. Per alcuni enti la qualità del portafoglio prestiti è migliorata significativamente dal 2021.Leincluse nel campione della BCE hanno registrato un'erosione maggiore del capitale rispetto a quelle più grandi vigilate dalla BCE (6,6 punti percentuali rispetto a 4,6 punti percentuali), in conseguenza della minore capacità di generare reddito e delle più elevate perdite su crediti nell’orizzonte temporale della proiezione. Tuttavia, il coefficiente di CET1 delle banche più piccole è rimasto superiore a quello delle controparti di maggiori dimensioni (13,7% a fronte del 10,1%), poiché il livello di partenza era più elevato (20,2% rispetto al 14,7%).