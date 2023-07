Stress test, UniCredit: risultato significativamente migliore rispetto a 2021

UniCredit

(Teleborsa) - Nonostante lo scenario di stress più severo applicato quest'anno, ladiè ", grazie ad unbasato su un miglioramento significativo nella generazione di capitale, una solida qualità dell'attivo e prudenti overlays". Lo afferma l'istituto guidato da Andrea Orcel dopo la diffusione dei risultati degli stress test BCE ed EBA . "Tutto ciò pone UniCredit in una buona posizione rispetto a potenziali shock macroeconomici", viene sottolineato.I risultati di UniCredit per losono i seguenti: nel 2025 un CET1r fully loaded al 19,97%, 397pb in più rispetto al CET1r fully loaded a fine dicembre 2022; nel 2025 un CET1r transitional al 19,97%, 329pb in più rispetto al CET1r transitional a fine dicembre 2022.I risultati di UniCredit per losono i seguenti: nel 2025 un CET1r fully loaded al 12,51%, 349pb in meno rispetto al CET1r fully loaded a fine dicembre 2022; nel 2025 un CET1r transitional al 12,51%, 417pb in meno rispetto al CET1r transitional a fine dicembre 2022.