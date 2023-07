Scuola, Anief denuncia: irrisorie le stabilizzazioni degli insegnanti di religione

(Teleborsa) -, le cui stabilizzazioni sono ben poca cosa rispetto alle esigenze del sistema scolastico. La denuncia arriva dall', il giovane sindacato autonomo della scuola, che da anni combatte contro forme di sfruttamento del lavoro precario."Sonoe disponibili per gli insegnanti di religione cattolica, ma per questa estate sono statedi ruolo”, spiega il presidente Anief,, dopo avere appreso il numero di stabilizzazioni autorizzato dal ministero dell’Istruzione.Alcuni mesi fa, prima dei pensionamenti 2023, l’Ufficio legislativo del Senato aveva conteggiato ben 6.442 posti vacanti e disponibili per i due bandi di concorso specifici per gli insegnanti di religione cattolica che rientrano nel limite del 70% delle cattedre in organico di diritto."Nonostante una sentenza dellasugli insegnanti di religione cattolica e ormai tantissime sentenze della Cassazione, si continua ad abusare dei contratti a termine nei confronti di questi docenti", rileva il sindacalista in una intervista radiofonica, ricordando che i precari con supplenza annuale sono oramai ben oltre 10 mila."Tutto questo è profondamente sbagliato, perché va contro le norme europee", protesta Pacifico, aggiungendo "come Anief continueremo i ricorsi,per gli insegnanti di religione cattolica. E denunceremo alla Commissione europea anche quest’ultimo abuso, rispetto anche ai posti autorizzati."Cercheremo anche, nella prossima Legge di bilancio" - aggiunge il Presidente dell'Anief - "di correggere il tiro" perchè "non si rispetta nemmeno la soglia del 70% dei posti da assumere".