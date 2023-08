Caterpillar, trimestrale positiva grazie a domanda robusta

Caterpillar

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di attrezzature per il settore edile e minerario, ha registratoper il2023 pari a 17,3 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto ai 14,2 miliardi di dollari del secondo trimestre 2022. L'aumento è dovuto principalmente all'aumento del volume delle vendite e alla realizzazione favorevole dei prezzi. Ilè stato del 21,1% per il secondo trimestre del 2023, rispetto al 13,6% del secondo trimestre del 2022.L'è stato di 5,67 dollari (vs 3,13 dollari un anno fa), mentre l'di 5,55 dollari (vs 3,18 dollari un anno fa).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 4,58 dollari su ricavi per 16,5 miliardi di dollari.Per la prima metà del 2023, ilè stato di 4,8 miliardi e la società ha chiuso il secondo trimestre con 7,4 miliardi di. Nel trimestre, ha riacquistato 1,4 miliardi di dollari di azioni ordinarie e pagato dividendi per 0,6 miliardi di dollari."Sono orgoglioso della forte performance operativa del nostro team globale nel secondo trimestre. I nostri risultati riflettono unapoiché abbiamo raggiunto una crescita double-digit dei ricavi e un utile rettificato record per azione, generando al contempo un forte free cash flow - ha affermato il CEO Jim Umpleby - Il nostro team rimane impegnato a servire i nostri clienti, attuando la nostra strategia e continuando a investire per una crescita redditizia a lungo termine".