HSBC, utile raddoppia in primo semestre. Buyback da 2 miliardi di dollari

HSBC

(Teleborsa) -, colosso finanziario britannico, ha registrato unin aumento di 12,9 miliardi di dollari a 21,7 miliardi di dollari nel primo semestre del 2023. Ciò include un'inversione di valore di 2,1 miliardi relativa alla vendita pianificata delle operazioni bancarie retail in Francia e un guadagno provvisorio di 1,5 miliardi dall'acquisizione di Silicon Valley Bank UK. L'è aumentato di 9,1 miliardi a 18,1 miliardi di dollari.sono aumentati di 12,3 miliardi a 36,9 miliardi di dollari. L'aumento è stato trainato dall'aumento del margine di interesse in tutte le attività globali dovuto all'aumento dei tassi di interesse. Include anche gli impatti relativi alla prevista vendita in Francia e all'acquisizione nel Regno Unito. Ildell'1,70% è aumentato di 46 punti base."Abbiamo realizzato una solida performance nel primo semestre e siamo fiduciosi di raggiungere il nostronel 2023 e nel 2024 - ha commentato il CEO Noel Quinn - C'è stata una buona generazione di profitti su larga scala in tutto il mondo, entrate più elevate nelle nostre attività globali guidate da una forte margine di interesse netto e costante stretto controllo dei costi"."Sono inoltre lieto di poter premiare i nostri azionisti con un secondo acconto sul dividendo di 0,10 dollari per azione e un, con una sostanziale ulteriore capacità di distribuzione prevista ancora per il futuro", ha aggiunto.