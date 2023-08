Nexi, utile sale a 295 milioni di euro nel primo semestre. Guidance confermata

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 1.577 milioni di euro, in crescita del 8,1% rispetto al 1sem22, e unpari a 771,8 milioni di euro, in crescita del 11,6% rispetto all'anno precedente. L'si è attestato al 49%, con un incremento di 153 punti base rispetto al 1sem22. L'è pari a 295 milioni di euro (vs 273,1 milioni un anno fa), con un utile per azione normalizzato di 0,22 euro, in crescita dell'8% a/a."Questonelle quali operiamo, nonostante il perdurare di una situazione macroeconomica incerta - ha commentato il- Stiamo procedendo con i nostri piani di sviluppo con grande razionalità e disciplina, investendo nelle aree di crescita a maggior potenziale, focalizzando sempre più il nostro portafoglio di business e accelerando la generazione di cassa, nell'interesse dei nostri azionisti. In un mercato dei pagamenti digitali sempre più competitivo, il nostro obiettivo rimane quello di consolidare la nostra posizione alla guida del settore a livello europeo, sostenendo lo sviluppo digitale dei paesi in cui operiamo".Nel secondo trimestre del 2023 isono cresciuti in tutte le geografie, nonostante un confronto a/a più difficile dovuto alle riaperture post Covid-19 del 2trim22. Rispetto alla fine del 2022, nel 1sem23 Nexi registra un'accelerazione dei volumi verso il 2019, raggiungendo una crescita pari a oltre il 30% in tutte le geografie nel mese di giugno. Inoltre, evidenzia come i tassi di crescita dei volumi delle diverse categorie abbiano iniziato anell'attuale contesto post Covid-19Al 30 giugno 2023, lagestionale è pari a 5.422 milioni e il rapportoè pari a 3,2x. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x, in linea con il piano. La weighted average maturity è di circa 3,6 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte pari a circa il 2,8%., con una generazione di excess cash organico prevista nel 2023-2025 pari a circa 2,8 miliardi. Almeno 1,5 miliardi verranno destinati alla riduzione del debito, lasciando spazio sia alla remunerazione degli azionisti sia ad operazioni di M&A strategiche volte alla creazione di valore.Nexi ha, in linea con l'ambition a medio-lungo termine presentata al CMD: ricavi oltre il 7% di crescita a/a; EBITDA oltre il 10% di crescita a/a; excess cash generation ad almeno 600 milioni; leva finanziaria netta a circa 3.0x l’EBITDA (circa 2.7x l'EBITDA incl. le run-rate synergies) includendo l'acquisizione del merchant book di Sabadell (annunciata a febbraio 2023, closing atteso nel 4Q23); utile per azione normalizzato oltre il 10% di crescita a/a.