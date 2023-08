Solid World Group finalizza l'acquisizione di Formula E

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, hada parte della societàsocietà del gruppo Vismunda S.r.l., attiva nell'automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili. L'acquisizione era stata annunciata lo scorso 17 luglio e portata a termine tramite la società controllata SolidFactory.L'obiettivo di Solid World Group è quello di affermarsi come un operatore di riferimento nel mercato del solare per la progettazione e produzione di, oltre che a rappresentare una risposta europea e Made in Italy alla leadership della Cina nel settore.Ildel ramo conferito in SolidFactory è di. Nel conferimento rientra anche il portafoglio clienti attuale di Formula E, che comprende ordini, aggiornati a luglio 2023, del valore di oltre 2,6 milioni di euro (che si esauriranno per circa 1 milione nel 2023 e per 1,6 milioni a giugno 2024), mentre il valore della produzione nell'esercizio 2022 si è attestato a 3 milioni di euro."Con l'ingresso di Formula E nel gruppo Solid World- ha dichiarato il- SolidFactory sarà quindi la risposta italiana ed europea alla crescente domanda di produzione di pannelli solari. Un operatore radicato sul territorio con un track record di grande rilevanza, che accorcerà sensibilmente le catene di fornitura ed i rischi ad esse legati. Con l'acquisizione entriamo in possesso anche di un portafoglio ordini che ci consente di accelerare nella generazione di valore, sviluppando un nuovo presidio per questo nuovo business che si aggiunge ai poli tecnologici per la stampa additiva industriale e delle biotecnologie".