UE autorizza acquisizione di OLB da parte di TargoBank

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Oldenburgische Landesbank (OLB) da parte di Targo Deutschland (TargoBank), entrambe con sede in Germania. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi bancari in Germania.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
