Milano 14:14
41.763 +0,43%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:14
9.132 +0,02%
Francoforte 14:14
23.980 -0,42%

UE autorizza acquisizione di TBI Bank da parte di Advent

Banche, Economia
UE autorizza acquisizione di TBI Bank da parte di Advent
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di TBI Bank EAD, in Bulgaria, da parte di Advent International, con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente il settore bancario in Bulgaria, Grecia e Romania.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```