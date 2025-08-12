UE autorizza acquisizione di TBI Bank da parte di Advent

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di TBI Bank EAD, in Bulgaria, da parte di Advent International, con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente il settore bancario in Bulgaria, Grecia e Romania.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledelle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.