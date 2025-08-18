Milano 17:35
UE autorizza acquisizione di Global Mensa da parte di OTPP

Economia
UE autorizza acquisizione di Global Mensa da parte di OTPP
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Global Mensa, società spagnola holding del Gruppo Donte, da parte dell'Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) del Canada. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di servizi odontoiatrici.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
