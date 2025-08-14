UE autorizza acquisizione di Coin da parte di Sagitta e MIA

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Coin da parte di Sagitta SGR e MIA, tutte con sede in Italia. L'operazione riguarda principalmente la vendita al dettaglio di abbigliamento, prodotti per la cura della persona e per la casa.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date ledelle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.