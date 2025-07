Officine Maccaferri (Ambienta) acquista CPT Group per crescere nel tunnelling

(Teleborsa) -, asset manager europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato l'da parte della sua platform company, attiva nelle soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale. CPT è una realtà italiana specializzata nello sviluppo di sistemi automatizzati e tecnologie avanzate per lo scavo meccanizzato di infrastrutture sotterranee.Fondata oltre 30 anni fa e con sede a Nova Milanese (Italia), CPT è un. L'azienda vanta una presenza consolidata in Europa (Italia, Regno Unito, Francia) e una crescita progressiva in Australia e nel Sud-est asiatico. La sua offerta integra un portafoglio completo di tecnologie per lo scavo meccanizzato di infrastrutture sotterranee, che combina in modo sinergico impianti di prefabbricazione robotizzati (Robofactory), software per il monitoraggio delle Tunnel Boring Machines (TBM) e distanziatori a basso impatto ambientale.Con l'acquisizione di CPT Group, Officine Maccaferri, offrendo una piattaforma integrata di soluzioni tecnologiche avanzate e fortemente complementari. L'operazione segna un'ulteriore tappa strategica nel percorso di crescita di Maccaferri sotto la guida di Ambienta. Dopo l'ingresso nel capitale avvenuto nel 2024, il Gruppo ha implementato una strategia di M&A selettiva, affiancando alla crescita organica il consolidamento di realtà ad alto valore tecnologico."Questa acquisizione rafforza l'ambizione di Officine Maccaferri di diventare la piattaforma globale di riferimento per le soluzioni ingegneristiche dedicate all'adattamento al cambiamento climatico - ha detto- L'ingresso di CPT amplia la capacità del Gruppo di sviluppare nuove linee di business, integrare tecnologie avanzate e guidare il consolidamento di nicchie industriali altamente specializzate. È un passo ulteriore nella costruzione di un leader solido, diversificato e resiliente, attivo nei principali mercati delle infrastrutture del futuro".