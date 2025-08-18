Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:57
23.727 +0,06%
Dow Jones 21:57
44.932 -0,03%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

UE autorizza acquisizione di Study Group da parte di Bain Capital Credit e ICG

Economia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Study Group del Regno Unito da parte di Bain Capital Credit degli Stati Uniti e di Intermediate Capital Group (ICG) del Regno Unito. L'operazione riguarda principalmente i servizi di istruzione.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
