CVS Health, trimestrale oltre le attese. Ristrutturazione per contenere costi

CVS Health

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mondo sanitario, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 conpari a 174,2 miliardi di dollari, in crescita del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è diminuito del 10,4%, principalmente a causa dei cali nei segmenti Health Care Benefits e Pharmacy & Consumer Wellness, parzialmente compensati dagli aumenti nel segmento Health Services.L'è stato di 1,48 dollari, contro i 2,29 dollari di un anno fa., la società ha riportato un utile di 2,21 dollari per azione, superiore alla stima media degli analisti di 2,11 dollari per azione.La società haper l'intero anno a 6,53-6,75 dollari da 6,90-7,12 dollari e ha confermato l'intervallo di orientamento per l'utile per azione rettificato a 8,50-8,70 dollari. Inoltre, ha confermato il suo flusso di cassa per l'intero anno a 12,5-13,5 miliardi di dollari.CVS Health, che ha recentemente acquistato Oak Street Health e Signify Health, ha segnalato costi di transazione e integrazione superiori alle attese. Ha quindi annunciato unper contenere i costi, riducendo la forza lavoro e interrompendo alcuni servizi relativi. Ha registrato un onere di ristrutturazione di 496 milioni di dollari.