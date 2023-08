DuPont alza stime per intero anno dopo secondo trimestre in calo

DuPont

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha chiuso ildel 2023 conin calo del 7% a 3,01 miliardi di dollari, poiché le vendite organiche sono diminuite del 4%, insieme a venti contrari valutari dell'1% e un impatto sfavorevole sul portafoglio del 2%. Il calo delle vendite organiche del 4% consiste in una riduzione del 6% del volume parzialmente compensata da un aumento del 2% nel prezzo. L'è stato di 738 milioni di dollari (-11%), mentre l'di 0,55 dollari (-23%)., la società ha guadagnato 85 centesimi per azione nel trimestre, superando le stime degli analisti di 83 centesimi, secondo i dati Refinitiv."Nel secondo trimestre abbiamo conseguito ricavi e risultati operativi dell'EBITDA superiori alle nostre aspettative con una crescita sequenziale dei ricavi e degli utili, nonché un miglioramento dei margini - ha affermato il- Dal punto di vista del mercato finale, abbiamo visto una, dove continuiamo a capitalizzare su solide relazioni con i clienti e un ricco portafoglio di prodotti. I nostri risultati continuano a essere influenzati dalla, principalmente nell'ambito dell'elettronica, tuttavia, durante il secondo trimestre abbiamo assistito a un miglioramento sequenziale delle vendite nella nostra attività di Interconnect Solutions".Dupont haper l'intero anno tra 12,45 miliardi e 12,55 miliardi, da una stima precedente compresa tra 12,3 miliardi e 12,5 miliardi. Gli analisti in media si aspettavano 12,44 miliardi di dollari. Il produttore di sostanze chimiche, tuttavia, haannuali a un valore compreso tra 3,40 e 3,50 per azione, da un valore compreso tra 3,55 e 3,70 per azione.