Execus, Stecconi: quotazione è stimolo per crescere non solo a livello organico

MIT SIM

(Teleborsa) - "La quotazione sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rappresenta per il nostro team un importante traguardo e un grande, ma anche attraverso gli strumenti offerti dai mercati pubblici". Lo ha affermato, amministratore delegato di, commentando l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 4 agosto 2023."Un sentito ringraziamento va ai nostri collaboratori e ai professionisti che hanno reso possibile questa operazione nonché a tutti gli investitori che, insieme a noi, credono in questa iniziativa e a cui", ha detto Stecconi.Il controvalore complessivo dellenell'ambito del collocamento privato , a cui hanno partecipato in prevalenza investitori istituzionali italiani ed esteri, è risultato pari a circa 930 migliaia di euro, con un prezzo di collocamento determinato in 1,67 euro per azione. All'inizio delle negoziazioni su EGM, Execus avrà` unacomplessiva pari a circa 8,4 milioni di euro e undel 11,03%.Nel processo di quotazione, Execus è(Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), BizPlace Holding (Advisor finanziario). Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione & Financial Due Diligence Advisor), RSM Italy Corporate Finance (Tax Advisor), ADVANT Nctm (Advisor legale del Global Coordinator), Banca Finnat Euroamerica (Advisor incaricato di redigere la ricerca Pre-IPO e Specialist).