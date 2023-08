USA, il Tesoro aumenta le dimensioni delle aste dei Titoli di Stato

(Teleborsa) - Ildegli Stati Uniti offriràper rimborsare circa 84 miliardi di dollari di buoni del Tesoro privati e obbligazioni in scadenza il 15 agosto 2023. Questa emissione raccoglierà nuova liquidità da investitori privati per circa 19 miliardi di dollari.I titoli sono: unaper un importo di 42 miliardi, con scadenza 15 agosto 2026; unaper un importo di 38 miliardi, con scadenza 15 agosto 2033; unper un importo di 23 miliardi di dollari, con scadenza 15 agosto 2053.Sulla base delle proiezioni del fabbisogno di prestiti a medio e lungo termine, il Tesoro intende "delle aste delle cedole a partire dal trimestre da agosto a ottobre 2023", si legge in una nota.Il Tesoro prevede di aumentare le dimensioni delle aste del 2 e 5 anni di $ 3 miliardi al mese, del 3 anni di $ 2 miliardi al mese e del 7 anni di $ 1 miliardo al mese. Inoltre, prevede di aumentare sia la nuova emissione che la dimensione dell'asta di riapertura deldi $ 3 miliardi, l'obbligazione adi $ 2 miliardi e l'obbligazione adi $ 1 miliardo.Viene anche fatto notare che, dalla sospensione del limite del debito all'inizio di giugno, il Tesoro ha aumentato l'emissione di(con scadenza a un anno o inferiore) per continuare a finanziare il governo e ricostruire gradualmente il saldo di cassa a un livello più coerente con la sua politica di saldo di cassa. Di conseguenza, "il Tesoro prevededelle dimensioni delle aste di T-Bill nei prossimi giorni", viene sottolineato.