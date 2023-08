Buzzi rivede al rialzo la guidance su margine operativo lordo 2023

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 2,150 milioni (+14,3%) edi 575 milioni (+57,6%), con un effetto cambio favorevole per 8,1 milioni sul fatturato e 4,8 milioni sul margine operativo lordo. L'è stato di 431,2 milioni, rispetto a 88,7 milioni del primo semestre 2022.La società ha segnalato undi vendita rispetto al primo semestre 2022, cemento -8,3% e calcestruzzo preconfezionato -12,3%, e una domanda "piuttosto debole" in Europa Centrale, Polonia e Repubblica Ceca, e "più solida" invece in Italia e Stati Uniti. L'ha permesso di ottenere un netto miglioramento della redditività caratteristica in tutti i mercati di presenza, nonostante i costi di produzione abbiano continuato ad aumentare.Sulla base dell'ottimo andamento dei primi sei mesi e delle previsioni per la seconda parte dell'anno, Buzzi hae prevede ora di realizzare unper l'intero esercizio 2023 pari a 1.100-1.200 milioni di euro.Alla fine del primo semestre, laammonta a 412 milioni (erano 288,2 milioni a fine 2022). Nel semestre in esame il gruppo ha rimborsato anticipatamente un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro, pagato dividendi agli azionisti della società per 81,1 milioni e sostenuto spese in conto capitale per complessivi 148,4 milioni.