Equita acquista il 30% di Sensible Capital per sviluppare advisory in real estate

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha siglato unper, boutique indipendente di advisory real estate, con una partecipazione iniziale del 30% e una serie di futuri passaggi che la potranno portare a consolidare la partecipazione.Ildell'operazione verrà corrisposto al closing (atteso entro il 30 settembre 2023), con unaproprie Equita. A partire dal secondo anno successivo al closing, Equita potrà acquisire un'ulteriore quota del 40% di Sensible Capital e salire così al 70% esercitando un'opzione call.Con la partecipazione in Sensible Capital, Equita, questa volta dedicata alla consulenza real estate. La banca potrà così offrire ai propri clienti advisory strategico per valorizzare i loro patrimoni immobiliari.L'accordo prevede anche ladi Equita. Rovere, founder e CEO di Sensible Capital, vanta una ventennale esperienza nel private equity e nella gestione di fondi immobiliari. Tra le altre cose, ha lavorato per Aedes, Ream SGR e Morgan Stanley SGR. Da luglio 2020 a luglio 2023, inoltre, è stata presidente di Confindustria Assoimmobiliare. Attualmente, è presidente di"Abbiamo fortemente voluto questa partnership con Silvia Rovere, professionista che condivide i nostri stessi valori imprenditoriali - ha commentato il- Grazie all'accordo siglato con Sensible Capital, Equita diversifica ulteriormente la sua offerta di advisory integrandola con una nuova area di specializzazione, questa volta dedicata al real estate. Continua dunque il percorso di crescita che abbiamo definito nel business plan triennale Equita 2024, che ci porterà a rafforzare il nostro ruolo di principale banca d'affari indipendente del paese".