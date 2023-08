Eventi e scadenze del 3 agosto 2023

Giovedì 03/08/2023

(Teleborsa) -- Ita-coin; €-coin- Bilancio finanza pubblica della Francia08:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge svolge l'audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso11:00 -- Evento online organizzato dall'Università Bocconi a Milano. Interverranno, tra gli altri, Francesco Billari (Rettore Bocconi) e Fabio Panetta (Membro del Comitato esecutivo della BCE)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2023- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2023- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference Call per la Presentazione dei Risultati del Primo Semestre 2023 - h 15.00- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Approvazione del Bilancio Semestrale abbreviato e della Relazione Intermedia sulla Gestione relativamente al 1° Semestre 2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Debutto su Euronext Growth Milan- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Debutto su Euronext Growth Milan- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo11:00 -- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati economico - finanziari del Gruppo TIM al 30 giugno 2023