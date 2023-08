Gefran, utile netto a 7,4 milioni di euro nel primo semestre

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso ilconpari a 71,5 milioni di euro, in incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è positivo per 15,2 milioni di euro (pari al 21,3% dei ricavi), in contrazione di 0,2 milioni rispetto al dato del 30 giugno 2022 (15,4 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 22,2%).Ilè positivo per 7,4 milioni di euro. Rispetto al 30 giugno 2022, quando era positivo per 4,8 milioni, si rileva una diminuzione di 2,6 milioni che attiene prevalentemente alla diminuzione del risultato da attività operative continuative (influenzato, dall’incremento dei costi di gestione e dall'accantonamento per l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate), parzialmente compensato dal miglioramento del risultato netto da attività disponibili per la vendita e cessate (4,2 milioni).Laal 30 giugno 2023, positiva e pari a 19,2 milioni di euro, si confronta con il dato, positivo per 24,3 milioni di euro, di fine 2022. La variazione è essenzialmente originata dai flussi di cassa positivi generati dalla gestione tipica (8,2 milioni di euro) e dai flussi di cassa netti positivi legati alla conclusione dell’operazione di cessione del business azionamenti con la vendita dei rami d’azienda di Gefran Automation Technology e Gefran India (2,6 milioni di euro).