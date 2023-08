Torino, Open Fiber: conclusi lavori per la rete a Coazze

(Teleborsa) - Già operativa ala nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga.ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti deldi accedere ad InternetL’intervento - spiega la nota - è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste diLa rete ultravelocetra abitazioni, attività commerciali e imprese attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel e sono stati posati oltre 17 Km di rete ultraveloce.Sono state raggiunte dalla fibra ottica anche alcune importanti sedi della Pubblica Amministrazione, quali:, spiegafield manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti.L’infrastruttura a banda ultra larga - conclude la nota -società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Piemonte. Inoltre, è stato ridotto l’impatto per la