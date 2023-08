Azimut, a luglio raccolta netta positiva per 513 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese diunapositiva per 513 milioni di euro, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio anno (obiettivo per l'intero anno 2023: 6-8 miliardi). Il 55% della raccolta netta 2023 (2,4 miliardi) è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. Ilcomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio al livello record di 87 miliardi di euro, di cui 58,6 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite."Anche luglio si è chiuso all'insegna di unaa livello globale -del Gruppo - In particolare, la Turchia, il Messico e il Principato di Monaco hanno contribuito fortemente al patrimonio gestito, evidenziando l'attrattiva delle nostre soluzioni d'investimento per gli investitori privati e istituzionali. La componente gestita ha però risentito dell'ultima tranche di deflussi da parte del già annunciato mandato istituzionale da fondi monetari a bassa redditività in Italia. Negli Stati Uniti e in Australia abbiamo registrato una forte crescita organica, proseguendo l'espansione delle nostre piattaforme di consulenza in entrambi i paesi"."Siamo lieti di annunciare che, grazie alla forte raccolta e a una performance di mercato positiva, le masse totali hanno raggiunto un livello record superando i 87 miliardi di euro - ha aggiunto - Con una raccolta netta di 4,3 miliardi di euro dall'inizio dell'anno, di cui oltre 850 milioni di euro in fondi di private markets, guardiamo avanti".