Assoreti, raccolta netta reti consulenza positiva per 3,9 miliardi

(Teleborsa) - Laa marzo è pari a, valore sostanzialmente allineato al risultato osservato nel mese precedente. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile (marzo) di, secondo cui ladei risparmiatori seguiti dai consulenti finanziarie lein strumenti finanziari, gestioni individuali, prodotti assicurativi e previdenziali ammontano complessivamente aNel complesso, risorse pari a 1,2 miliardi (+53,9% m/m) sono confluite su prodotti/servizi del, mentre gliraggiungono i 5,3 miliardi (+96,5% m/m) anche grazie alche ha distolto le risorse in precedenza posizionate su(-2,6 miliardi).Ilversata direttamente dal cliente (fee only/fee on top) recepisce, nel mese, risorse nette complessive per 1,1 miliardi di euro, tra. Il flusso mensile di risorse su, tra risparmio gestito (1,2 miliardi) e amministrato in consulenza con fee (703 milioni), è pari a 1,9 miliardi di euro."Come già osservato lo scorso anno, anche in questa prima finestra di collocamento dei Btp Valore, valida per il 2024, riscontriamo un elevato gradimento dei titoli a reddito fisso anche tra i clienti delle nostre Associate, con il trasferimento di un importante flusso di risorse liquide depositate sui conti correnti", spiega, Segretario di Assoreti, precisando "la domanda di investimento non si limita ai bond pubblici e corporate e va ad alimentare in maniera crescente anche il risparmio gestito in tutte le sue macro-componenti, in una logica di diversificazione del portafoglio applicata nella prestazione del servizio di consulenza".Guardando nello specifico al, la crescita dei volumi di raccolta netta coinvolge tutte le macrofamiglie di prodotto/servizio:con volumi netti mensili pari a 497 milioni di euro (+21,7% m/m); , in particolare i fondi, ma anche le, con un flusso positivo per 407 milioni di euro(+50,3% m/m).Per il secondo mese consecutivo, ildestinate al comparto; iversamenti netti realizzati valgono 343 milioni di euro (+162% m/m), con un maggiore coinvolgimento delle(177 milioni) e delle(155 milioni).Ledeterminanodi raccolta netta sui titoli a reddito fisso, pubblici e corporate, concretizzati in maniera pressocché esclusiva tramite l’attività di collocamento sul mercato primario. La raccolta netta totale inè risultata pari a 3,3 miliardi e il collocamento sul mercato primario,, ha determinato volumi per 3 miliardi. Importante anche ildi prima emissione con una valorizzazione pari a 1,6 miliardi di euro, in parte compensata dalle movimentazioni nette in uscita riscontrate sul mercato secondario (-169 milioni). Bilancio positivo anche sui certificate (150 milioni) e sugli exchange traded product (212 milioni).