Cube Labs, EnVent avvia copertura con Neutral e TP a 2 euro

Cube Labs

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha iniziato la copertura sul titolo, venture builder quotato da marzo 2023 su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale. Ilè stato fissato a(per un potenziale downside di circa il 5%), mentre ilsul titolo è "".Gli analisti evidenziano che Cube Labs è un'. "Continuerà a investire in nuovi progetti biotecnologici e a supportare le società in portafoglio in un orizzonte di lungo termine per sfruttare i finanziamenti in fase iniziale - si legge nella ricerca - Il valore di Cube Labs risiede nelle sue società in portafoglio e il presupposto alla base è l'avanzamento della maggior parte dei progetti in portafoglio".