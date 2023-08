WIIT, contratto da 3 milioni di euro con primaria azienda farmaceutica italiana

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha firmato un, per un valore complessivo di circa, con un'importante società italiana, parte di un gruppo internazionale, operativa nel settore farmaceutico.Il contratto riguarda. Il cliente metterà a disposizione dei propri utenti processi e applicazioni con una modalità che consentirà, oltre alla resilienza, anche la massima flessibilità, scalabilità e sicurezza. Tutti i sistemi del cliente saranno ospitati all'interno della rete di Data Center di WIIT con supporto H24."Questo nuovo accordo ci rende molto felici e rafforza la nostra presenza all'interno di mercati come quello del Pharma, in cui l'adozione di modelli di cloud ibrido sicuro offre le migliori garanzie per la protezione dei dati, compliance e sicurezza a difesa dei servizi critici per la salute delle persone", ha commentato