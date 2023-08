ASPI promossa al rating A nella certificazione dei sistemi di gestione

(Teleborsa) - Ilconsegue ancora un obiettivo nel solco del piano industriale di trasformazione, diventando la, dall', importante realtà italiana nel settore della valutazione della conformità. Per sistema di gestione si intende quell'insieme di regole e di procedure, definito in una norma riconosciuta a livello internazionale, che un'organizzazione può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi quali la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo delle prestazioni. La certificazione di tali sistemi di gestione valorizza le aziende in termini di affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.Nel 2023 il Gruppo Autostrade ha infatti, dotandosi di una, di competenze adeguate e sempre più aggiornate, di(come, ad esempio, indicatori di rischio, performance e di monitoraggio continuo). Rispetto al 2022 Autostrade per l'Italia ha conseguito ancora due classi, con il punteggio del 6% più alto.L'attestazione di due classi in più e un punteggio del 6% più alto rispetto al 2022, per i 7 sistemi ISO verificati secondo lo standard IMQ IMS, è un segnale di evoluzione per la cultura lavorativa condivisa da tutto il Gruppo, improntata alla professionalità e conferma una realtà aziendale affidabile, che assicura la riproducibilità delle sue performance e il miglioramento del proprio standard qualitativo nel tempo. Autostrade, dunque, consolida il suo impegno per garantire un'interazione tra i diversi sistemi di gestione aziendali e mantenere l'eccellenza operativa in termini di qualità, anticorruzione, business continuity, sicurezza della circolazione, ambiente ed energia, oltre che sicurezza delle informazioni e diversità e inclusione.