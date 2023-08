Da caro-voli a taxi, decreto omnibus oggi in CdM: la bozza

(Teleborsa) -prima della pausa estiva: sul tavolo la bozza del dl Asset e investimenti, decreto Omnibus di 34 articoli che tocca diversi temi,e il Ponte di Messina. E, a scatenare l'ira delle opposizioni è il tetto agli stipendi dei managema solo per il cda della societàche avrà il compito di costruire il Ponte. Sarà da vedere se resterà confermata lunedì, a una valutazione più attenta e collegiale dell'esecutivo, la norma che "rompe" il tetto agli stipendi, passata liscia durante il preconsiglio.Idea che, raccontano, già era balenata con il primo decreto che ha scongelato ladi cui però poi non se ne era fatto nulla. E c'è chi ricorda l'incidente col governo Draghi, quando il tetto era stato sforato per i vertici pubblici, dai ministeri alle forze armate, salvo poi fare marcia indietro. Anche oggi ci sarebbe qualche perplessità e nel frattempo, al solo circolare delle bozze, è già scattato il fuoco di fila dei contrari. Una "vergogna", uno "scandalo", "regalie di Salvini", una scelta che allarga le "disuguaglianze" e "soffia sul fuoco del malcontento", vanno all'attaccopuntando il dito contro la deroga, che compare nella bozza del decreto "asset e investimenti".annuncia anche Iv ricordando che "Renzi ha messo il tetto, Salvini e Meloni lo tolgono". Il governo, affonda Elly Schlein, è "indecente" perché con una mano "affossa il salario minimo" mentre con l'altra cancella il limite di 240mila euro mostrando, sottolineano i 5 Stelle che "questa destra gli unici favori li fa ai soliti noti e a chi ha già".Nella bozza del decreto legge è stabilito inoltre che "da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono le seguenti condizioni: è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conduce a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media del volo".L'esecutivo punta ad aumentare fino al 20% le licenze per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i Comuni sede di aeroporto internazionale: lo fa attraverso un concorso internazionale che prevede obbligatoriamente l'uso di veicoli non inquinanti. I Comuni potranno poi rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a pagamento, licenze di taxi aggiuntive temporanee per non più di 12 mesi, prorogabili sino a un massimo di 24 mesi (e solo a favore di soggetti già titolari di licenze)