GEDI firma preliminare per cedere le sei testate di Veneto e Friuli Venezia Giulia

(Teleborsa) - Ilhanno sottoscritto un"Il Mattino di Padova", "La Tribuna di Treviso", "La Nuova di Venezia e Mestre", "Il Corriere delle Alpi", "Il Messaggero Veneto", "Il Piccolo" di Trieste e della testata online "Nordest Economia", nonché delle relative attività digitali e di raccolta pubblicitaria.Ildella cessione del ramo editoriale e digitale è previsto possa avvenire entro il mese di ottobre 2023, mentre il perfezionamento della cessione del ramo pubblicitario è atteso entro il primo semestre del 2024, si legge in una nota.GEDI è un primario gruppo di informazione quotidiana in Italia, con testate quali la Repubblica, La Stampa, giornali locali e diversi periodici. Inoltre, è uno dei principali poli radiofonici nazionali, che include brand come Radio Deejay, Radio Capital e m2o. NEM è unapresieduta da, presidente di Save (aeroporti di Venezia) e di Banca Finint (che ha sede a Conegliano).L'annuncio odierno arriva a distanza di tre giorni da un accordo analogo in un'altra geografia. Il 4 agosto il Gruppo GEDI e il, primario e storico gruppo editoriale operante in Veneto e Lombardia, hanno infatti sottoscritto un accordo preliminare per la cessione al Gruppo Athesis della testata "", nonché della relativa attività digitale e di raccolta pubblicitaria.