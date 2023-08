Visibilia Editore pesante in borsa dopo morte presidente Ruffino

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Forte ribasso per, che passa di mano in perdita del 12,00%.A pesare sulle azioni contribuisce la scomparsa prematura del presidente Luca Giuseppe Reale Ruffino.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,479 Euro. Prima resistenza a 0,494. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,474.