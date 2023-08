Borsa, banche bruciano oltre 9 miliardi con tassa su extra profitti

BPER

(Teleborsa) - Vendite copiose a Piazza Affari su tutto il comparto bancario, protagonista in negativo, della seduta odierna sui mercati europei. A pesare sulle azioni degli istituti di credito ha contribuito l'approvazione della tassa sugli extra profitti delle banche da parte del Governo italiano. La decisione ha fatto scattare una pioggia di vendite che hanno fatto bruciare alle banche oltre 9,5 miliardi di capitalizzazione, in una sola seduta.Il listino milanese ha perso il 2,12% a 27.942 punti, bruciando 27,71 miliardi. Tra i player del settore,hanno perso oltre 10 punti percentuali.il 9,91%,il 9,09%,l'8,67%,il 5,96% eil 5,94%. Più contenute le perdite di(-3,14%),(-2,48%) e(-1,55%): quest'ultima prevede un effetto "quasi nullo" della tassa.La nuova tassa sugli extraprofitti delle banche introdotta con il "decreto asset" del governo. Lo affermano gli analisti di, secondo i quali "l'inattesa tassa sugli extraprofitti bancari, su cui il ministro dell'Economia aveva precedentemente gettato più volte acqua sul fuoco, ha un impatto di 60 punti base sul Cet1 del 2023 sulla media delle 10 banche analizzate". Si tratta, secondo gli esperti, di unin un contesto di coefficienti patrimoniali elevati per il settore".In particolare, si andrebbe da un impatto di 340 punti base, per Finecobank, pari al 3,4%, su un coefficiente patrimoniale Cet1 del 23%, ai 30 punti base per Mediobanca. Quanto a Intesa Sanpaolo e UniCredit, poi, "l'impatto è stimato tra i 50 e i 70 punti base sul margine di interesse totale e dipenderà anche dal perimetro geografico a cui il governo applicherà la tassa".