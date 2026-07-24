Borse europee in recupero. A Milano bene le banche

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dove tiene il settore bancario.



Le borse del Vecchio Continente erano partite stamane all'insegna della debolezza, penalizzate dall'impennata del prezzo del petrolio, tornato sopra i 100 dollari al barile, ora ha ritracciato, che aveva riacceso i timori di una nuova ondata inflazionistica. Ad alimentare il nervosismo avevano contribuito anche le preoccupazioni di nuovi dazi da parte dell’amministrazione americana dopo l'annuncio di Washington dell’imposizione di tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sui principali partner commerciali.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.052,2 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 90 dollari per barile, in netto calo del 2,38%.



Torna a scendere lo spread , attestandosi a +82 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,01%.



Tra gli indici di Eurolandia buoni spunti su Francoforte , che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%, guadagno moderato per Londra , che avanza dello 0,55%, e piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,41%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,66%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 54.268 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Banco BPM , che mostra un incremento dell'1,89%.



Tonica Intesa Sanpaolo che evidenzia un bel vantaggio dell'1,85%.



Giornata moderatamente positiva per Banca Mediolanum , che sale di un frazionale +1,47%.



Seduta senza slancio per BPER Banca , che riflette un moderato aumento dell'1,37%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris , che continua la seduta con -1,06%.



Deludente ENI , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Fincantieri , che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.



Discesa modesta per Inwit , che cede un piccolo -0,63%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banco Desio (+4,26%), Reply (+3,45%), D'Amico (+2,60%) e SOL (+1,95%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe , che ottiene -1,10%.



Pensosa Alerion Clean Power , con un calo frazionale dello 0,95%.



Tentenna Safilo , con un modesto ribasso dello 0,85%.

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